La scomparsa di Francesco Signorini | Architetto innovatore e preparato

L’architetto Francesco Signorini, figura di rilievo nel panorama dell’architettura italiana, è venuto a mancare a 67 anni, dopo una lunga malattia. Con un percorso dedicato all’innovazione e alla qualità, Signorini ha contribuito con professionalità e competenza al settore, lasciando un’importante eredità. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità professionale e per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Perugia, 24 dicembre 2025 – L’architetto Francesco Signorini se n’è andato a 67 anni dopo una lunga malattia. Figlio di Bruno, con il fratello Filippo e la sorella Giovanna, aveva seguito le orme di famiglia portando avanti lo studio fondato dal nonno Pietro. Era nato a Perugia nel 1958, laureato in Architettura alll’Università degli Studi di Firenze, aveva maturato una vasta esperienza nei campi dell’urbanistica, del restauro e del recupero edilizio, operando con innovazione sia nel settore pubblico che in quello privato. Fondatore e anima dello studio “Signorini e Associati“, il suo lavoro ha contribuito in modo concreto e qualificato allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano di Perugia e dell’Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

