La scherma Raggetti stravince al campionato regionale

Nella due giorni dei Campionati Regionali di Scherma Gran Premio Giovanissimi che si è tenuta a Massa sabato 20 e domenica 21 dicembre, il Circolo “Raggetti” di Firenze ha riportato un autentico trionfo, colorando con le sue iconiche felpe rosse il podio di molte delle categorie in gara. La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Exploit del circolo scherma "Raggetti" alle gare interregionali

Leggi anche: La Chimera Nuoto vince otto medaglie al Campionato Regionale Assoluto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

SCHERMA. Al ’Circolo Raggetti’ inizia un nuovo corso - 2026 del Circolo Scherma Raggetti, la più grande sala d’armi di Firenze e... lanazione.it

Scherma: Roma ospiterà i Mondiali 2028 per giovani e cadetti - Roma nel 2028 ospiterà i Campionati del mondo giovani e cadetti di scherma, evento che si svolgerà appena tre mesi e mezzo prima dei Giochi di Los Angeles. ansa.it

Scherma: Mondiali paralimpici, azzurri volano in Corea del Sud - Un primo gruppo della nazionale italiana di scherma paralimpica sta per volare, via Dubai, dall'aeroporto di Fiumicino, in Corea del Sud per il Campionato del Mondo di Iksan 2025, in programma dal 2 ... ansa.it

Alcuni scatti dalla seconda prova di qualificazione regionale Cadetti e Giovani, Bianca, Matilde e Sofia le nostre atlete in pedana! @biancaseracini11 @_sofiaa.lombardi_ #scherma #spada #fencing #epee #escrime #sportpertutti #schermapertutti #cspattr - facebook.com facebook