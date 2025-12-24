La ‘scenata’ di gelosia della moglie di Calenda | Carlo ha un debole per Meloni È una donna dalla grinta affascinante video

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scene da un matrimonio tra Carlo Calenda e la moglie Violante, con la premier Meloni come terzo incomodo politico: è accaduto nel corso del programma Più Uno, in onda su Radio Globo e condotto da Federico Lobuono e Davide Mannone.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Radio Globo (@radioglobofm) La moglie di Calenda e l’intervista scomoda sulla Meloni. L’intervista ha una improvvisa fibrillazione quando uno dei conduttori chiede: “Ci dici un politico che stimi che non è del tuo partito?”. Il leader di Azione si appresta a rispondere, ma la moglie Violante si apposta in modo guardingo, come se fosse già rassegnata alla risposta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La ‘scenata’ di gelosia della moglie di Calenda: “Carlo ha un debole per Meloni. È una donna dalla grinta affascinante” (video)

