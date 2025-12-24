La scaletta de Il Volo su Canale 5 | le canzoni del concerto di Natale a Sofia

La sera della Vigilia di Natale, in prima serata su Canale 5, verrà trasmesso il concerto di Natale de Il Volo. L’evento vedrà protagonisti i tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble e si terrà all'Arena 888 di Sofia, dove è stato registrato. Tra i brani alcune tradizionali natalizie e altri successi del trio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La scaletta del concerto di Sal Da Vinci- Stasera…che sera! su Canale 5: ospiti e canzoni

Leggi anche: Pavarotti 90, la scaletta e gli ospiti del concerto all’arena di Verona su Canale 5

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Volo Tutti per Uno (20 dicembre), Lorella Cuccarini rimpiazza la Clerici e Morandi arrabbiato; Il Volo torna stasera in tv: scaletta, guest star, ospiti e dove vedere il concerto evento; Il Volo, gli ospiti in scaletta della seconda serata di “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”; Il Volo in Incanto di Natale, lo show stasera in tv: anticipazioni, ospiti e scaletta.

Stasera su Calale 5, Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada presentano il Concerto della Vigilia de Il Volo: ecco anticipazioni, ospiti e le canzoni in scaletta. - Stasera su Calale 5, Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada presentano il Concerto della Vigilia de Il Volo: ecco anticipazioni, ospiti e le canzoni in scaletta. libero.it