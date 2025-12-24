MATINO - Lo scatto di una nostra lettrice dal centro di Matino. Ce lo invia Arianna Giaffreda. La scala a Matino.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - La scala della vita

Leggi anche: Qualità della vita 2025: Trento riconquista la vetta, Roma scala 13 posizioni

Leggi anche: Santa Maria della Scala. Il luogo dove la vita non smette di passare

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Quando le fiabe prendono vita: alla Scala con Armani per “La Bella addormentata nel bosco”; Welfare, il aderisce all'accordo per la promozione dell'invecchiamento attivo; Tornare alla vita documentando storie impossibili; Prysmian e Versalis insieme per dare nuova vita ai rifiuti plastici dei cavi.

Carlo Fontana, una vita alla Scala: “Quel litigio con Muti che non so spiegare” - Su quelle esperienze ha scritto una sorta di autobiografia professionale, Sarà l’avventura, edita da il Saggiatore. repubblica.it

Chi è Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala/ Vita privata: “Mio marito e mia figlia…” - La vita privata e l'amore con il marito Nicola Del Freo Virna Toppi, prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dal ... ilsussidiario.net

Scala, Dominique Meyer: «Un ministro ha deciso di mandarmi in pensione, andrò altrove. Al Piermarini ho trovato una famiglia». Sangiuliano: «Non esistono incarichi a vita» - Lascia il Teatro alla Scala con il sorriso, ringraziamenti ed elogi per quella «squadra» che lo ha accolto nel 2020 quando è iniziato il suo incarico, diventando la sua «famiglia». milano.corriere.it

Prima della Scala, il sipario si apre tra tradizione e tensioni

“Scuola, palestra di vita”: con queste parole il dirigente scolastico Giuseppe Verni ha aperto l’incontro con l’Avv. Antonio La Scala, penalista del Foro di Bari e consigliere dell’Associazione Gens Nova, svoltosi il 12 dicembre presso l’Istituto Angelo Consoli. Un - facebook.com facebook