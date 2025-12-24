La ritorsione russa | missili e Ucraina al buio

Le tensioni tra Russia e Ucraina si manifestano attraverso azioni di ritorsione, come dimostrato dall’attacco contro il generale Fanil Sarvarov a Mosca. Questo episodio evidenzia come le operazioni clandestine e le rappresaglie possano influire sulla stabilità regionale, portando a conseguenze che si riflettono anche sulla popolazione civile. Un quadro complesso in cui ogni azione rivela le dinamiche di un conflitto ancora aperto e in evoluzione.

Azione e reazione, dicono i russi. I servizi segreti ucraini hanno probabilmente fatto saltare in aria l'auto del generale Fanil Sarvarov lunedì a Mosca, uccidendolo, e meno di 24 ore dopo la Russia ha lanciato un massiccio attacco missilistico contro l'Ucraina.

Guerra ucraina, Kiev: «Violento attacco russo con missili e droni». Le truppe di Zelensky si ritirano dalla località di Siversk - Mosca afferma che stanotte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 29 droni ucraini sulle regioni russe. leggo.it

Ucraina, massiccio attacco russo a due giorni da Natale: morti e blackout - Una pioggia di droni e missili si è abbattuta su diverse regioni del Paese, provocando vittime e ... msn.com

Ritorsione asimmetrica di Kiev, bomba nascosta nell'auto uccide il generale russo Fanil Sarvarov @Corriere x.com

Il quotidiano tedesco Die Welt scrive che "i governi europei non si limitano più a difendersi dagli attacchi hacker. Attaccano anche loro. La ritorsione contro una potenza nucleare come la Russia sembrava impensabile, ma ora avviene, seppur in segreto". Seco - facebook.com facebook

