La rinascita di Tomori di nuovo leader della difesa | Allegri mi aiuta molto

Fikayo Tomori si conferma elemento chiave nella difesa del Milan, dimostrando un rendimento stabile e affidabile. Dopo un periodo di alti e bassi, il difensore inglese ha ritrovato continuità grazie anche all’apporto di mister Allegri, che lo sostiene nel suo percorso di crescita. La sua presenza in campo rappresenta un punto di stabilità per la squadra, contribuendo alla solidità difensiva del club rossonero.

Fikayo Tomori è uno dei protagonisti dell’inizio di stagione del Milan. Dopo le ultime annate in chiaroscuro, il difensore inglese ha ritrovato una buona continuità di rendimento e oggi è un punto fermo nello scacchiere tattico rossonero. Dal feeling con i compagni di reparto Gabbia e Pavlovic passa la solidità del Milan e non è un caso che, nelle uniche circostanze in cui Tomori non è sceso in campo (contro Pisa e Parma, ndr) la squadra di Massimiliano Allegri ha subìto due gol. L’intervista alla BBC. In un’intervista esclusiva rilasciata alla BBC Sport, il numero 23 rossonero ha ripercorso il suo cammino, parlando delle ambizioni mondiali e del profondo legame con il club in cui gioca da ormai cinque anni. 🔗 Leggi su Milanzone.it

