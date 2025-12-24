La riapertura di vicolo Pietrarelli | Era una sorta di bomba ecologica

Dopo 150 anni di chiusura, Vicolo Pietrarelli torna accessibile alla città. Un tempo considerato una vera e propria bomba ecologica, l’area è stata recentemente rinnovata e riqualificata. Questa riapertura rappresenta un passo importante per il recupero dello spazio urbano e il miglioramento della qualità ambientale locale, offrendo ai cittadini un nuovo punto di ritrovo e di valore storico e sociale.

Vicolo Pietrarelli, chiuso da 150 anni, era diventata una bomba ecologica, ora è uno spazio restituito alla città. La traversa di origine medievale che si affaccia su corso della Repubblica è stata riaperta. L’assessore all’urbanistica Silvano Iommi ha presentato alla città lo spazio, un caratteristico vicolo in muratura restaurato, che "è un pezzo della Macerata sotterranea, elemento di ulteriore attrattività del cuore antico della città. Sfrutteremo questo spazio suggestivo per esposizioni e mostre, la prima delle quali, di scultura, sarà entro fine anno. Queste nicchie sotterranee sono davvero suggestive". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La riapertura di vicolo Pietrarelli: "Era una sorta di bomba ecologica" Leggi anche: Maxi cantiere di Veronetta: asfaltature al via in via XX Settembre, poi la riapertura fino a vicolo Terrà Leggi anche: Giugliano, chiusa l’isola ecologica di Varcaturo. “Lavoriamo per rapida riapertura” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La riapertura di vicolo Pietrarelli: Era una sorta di bomba ecologica; Riapre martedì il vicolo ex Pietrarelli, un pezzo di storia di Macerata torna a pulsare; Tutto pronto a Macerata per la riapertura del vicolo ex - Pietrarelli; Riaperto il vicolo scomparso: è rimasto nascosto per 150 anni (Foto). Macerata, centro storico: riapre il vicolo ex Pietrarelli - «Si tratta di un recupero importante, che restituisce alla città luoghi rimasti a lungo inutilizzati», spiega l'assessore Silvano Iommi ... centropagina.it

