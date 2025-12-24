La Regione vara il bilancio 2026 Manovra da quattro miliardi e mezzo

La Regione ha approvato il bilancio 2026, con una manovra da circa quattro miliardi e mezzo di euro. L’Assemblea legislativa, sostenuta dalla maggioranza di centrosinistra, ha confermato i punti principali della Legge di stabilità e del bilancio pluriennale 2026-2028. La decisione segue il percorso previsto e riflette le priorità dell’ente per il prossimo anno e il triennio.

Nessuna sorpresa, tutto come da copione: l'Assemblea legislativa, infatti, ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza di centrosinistra la Legge di stabilità 2026 e il Bilancio di previsione della Regione 2026-2028. Lo ha fatto in entrambi i casi con 13 sì. Voto contrario su entrambi gli atti, invece, dall'opposizione di centrodestra. Qualche numero lo ha fornito il relatore di maggioranza, Francesco Filipponi (Pd): "Questo è un bilancio di innovazione e discontinuità, che traccia un'Umbria policentrica, con alcune idee di sviluppo fondamentali. Un bilancio che prevede risorse ed entrate di competenza per circa 4 miliardi e mezzo di euro.

