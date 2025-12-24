La Red Bull ha scelto chi prenderà il posto di Marko | perché Alistair David Rew non è un vero sostituto

La Red Bull ha scelto Alistair David Rew dopo l'addio di Helmut Marko, ma il suo ruolo è solo formale: perché non è un vero sostituto e cosa cambia nel team F1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Red Bull Racing, scelto il nuovo direttore al posto di Helmut Marko

Leggi anche: Red Bull, fine di un’era: perché Helmut Marko lascia la scuderia dopo 20 anni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perché Max Verstappen ha scelto di correre con il 3 in F1 abbandonando lo storico numero 33; Red Bull, l’all-in sul 2025 come ammissione preventiva: il 2026 fa paura; Verstappen ha deciso, nel 2026 sulla sua RedBull ci sarà il numero 3. Il numero 1 passa sulla McLaren di Norris; Max Verstappen cambia numero: da 33 (a 1) a 3!.

Red Bull Racing, scelto il nuovo direttore al posto di Helmut Marko - Alistair David Rew è il nuovo direttore statutario di Red Bull Racing. msn.com