La Red Bull ha scelto chi prenderà il posto di Marko | perché Alistair David Rew non è un vero sostituto
La Red Bull ha scelto Alistair David Rew dopo l'addio di Helmut Marko, ma il suo ruolo è solo formale: perché non è un vero sostituto e cosa cambia nel team F1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Red Bull Racing, scelto il nuovo direttore al posto di Helmut Marko
Leggi anche: Red Bull, fine di un’era: perché Helmut Marko lascia la scuderia dopo 20 anni
Perché Max Verstappen ha scelto di correre con il 3 in F1 abbandonando lo storico numero 33; Red Bull, l’all-in sul 2025 come ammissione preventiva: il 2026 fa paura; Verstappen ha deciso, nel 2026 sulla sua RedBull ci sarà il numero 3. Il numero 1 passa sulla McLaren di Norris; Max Verstappen cambia numero: da 33 (a 1) a 3!.
Red Bull Racing, scelto il nuovo direttore al posto di Helmut Marko - Alistair David Rew è il nuovo direttore statutario di Red Bull Racing. msn.com
Perché Max Verstappen ha scelto di correre con il 3 in F1 abbandonando lo storico numero 33 - Max Verstappen dopo aver ceduto il titolo Mondiale a Lando Norris è stato costretto a cambiare numero sulla sua Red Bull ... fanpage.it
Ufficiale: Helmut Marko fuori da Red Bull! - Dopo i rumor arriva l'ufficialità: Helmut Marko è fuori dai giochi e da Red Bull con effetto immediato. f1world.it
Sirio riesce a nascondersi cosi' bene che ormai e' diventato invisibile... E' entrato in canile da cucciolo e non e' stato mai scelto ... Mai!!!... Forse quel poco di dna da pit bull che ha lo condanna... Ma la sua e' una condanna ancora piu' grande perche' ha bisogn - facebook.com facebook
La Red Bull ha annunciato che nel 2026 Max Verstappen correrà con il numero 3 (in passato aveva scelto il 33 perché il 3 era occupato da Daniel Ricciardo) #MV3 #F1 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.