La Rai ristruttura un intero piano per l' esterna Monica Maggioni Borbottii a Viale Mazzini

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, presso la sede Rai di via Goiran 3, è in corso la ristrutturazione di un intero piano dedicato alle attività esterne, tra cui quella di Monica Maggioni. I lavori, iniziati nel secondo piano della sede distaccata, segnano un intervento volto a migliorare gli spazi e le strutture utilizzate dalla Rai per le sue produzioni. La ristrutturazione rappresenta un passo importante nel processo di aggiornamento e ottimizzazione delle risorse dell'emittente pubblica.

Roma. A via Goiran numero 3, sede distaccata delle produzioni Rai, c’è un intero piano, il secondo, dove sono cominciati i lavori di ristrutturazione. Si prepara un nuovo open spac. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la rai ristruttura un intero piano per l esterna monica maggioni borbottii a viale mazzini

© Ilfoglio.it - La Rai ristruttura un intero piano per l' "esterna" Monica Maggioni. Borbottii a Viale Mazzini

Leggi anche: Amadeus e rai: il piano per riportarlo a viale mazzini

Leggi anche: Amadeus torna in Rai? la risposta di Viale Mazzini gela tutti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.