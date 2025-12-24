La Rai ristruttura un intero piano per l' esterna Monica Maggioni Borbottii a Viale Mazzini

A Roma, presso la sede Rai di via Goiran 3, è in corso la ristrutturazione di un intero piano dedicato alle attività esterne, tra cui quella di Monica Maggioni. I lavori, iniziati nel secondo piano della sede distaccata, segnano un intervento volto a migliorare gli spazi e le strutture utilizzate dalla Rai per le sue produzioni. La ristrutturazione rappresenta un passo importante nel processo di aggiornamento e ottimizzazione delle risorse dell'emittente pubblica.

Roma. A via Goiran numero 3, sede distaccata delle produzioni Rai, c'è un intero piano, il secondo, dove sono cominciati i lavori di ristrutturazione. Si prepara un nuovo open spac.

