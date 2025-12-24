La Rai ristruttura un intero piano per l' esterna Monica Maggioni Borbottii a Viale Mazzini

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma. A via Goiran numero 3, sede distaccata delle produzioni Rai, c’è un intero piano, il secondo, dove sono cominciati i lavori di ristrutturazione. Si prepara un nuovo open spac. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la rai ristruttura un intero piano per l esterna monica maggioni borbottii a viale mazzini

© Ilfoglio.it - La Rai ristruttura un intero piano per l' "esterna" Monica Maggioni. Borbottii a Viale Mazzini

Leggi anche: La Rai ristruttura un intero piano per l' "esterna" Monica Maggioni. Borbottii a Viale Mazzini

Leggi anche: Amadeus e rai: il piano per riportarlo a viale mazzini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Rai ristruttura un intero piano per l' esterna Monica Maggioni. Borbottii a Viale Mazzini.

rai ristruttura intero pianoLa Rai ristruttura un intero piano per l' "esterna" Monica Maggioni. Borbottii a Viale Mazzini - Dentro all'azienda crescono le invidie per il trattamento da star riservato all'ex direttrice del Tg1: "Possibile che i collaboratori più semplici non hanno neanche una postazione e ad altri venga ris ... ilfoglio.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.