La prudenza c' è manca la crescita | il bilancio di Giorgetti

Nel 2025, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha raggiunto importanti risultati, consolidando alcune scelte strategiche. Tuttavia, il bilancio evidenzia anche una certa prudenza, mentre la crescita resta una sfida aperta. Questo documento analizza i principali dati e decisioni dell’anno, offrendo una panoramica obiettiva sulla situazione economica del nostro Paese e sulle prospettive future.

Quella mancanza di prudenza e realismo su Putin. Lettera a Lucio Caracciolo. Dall'errore di assicurare che l’invasione dell’Ucraina non sarebbe potuta avvenire alla superstizione della geopolitica. Di Adriano Sofri - facebook.com facebook

