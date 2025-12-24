La prudenza c' è manca la crescita | il bilancio di Giorgetti
Nel 2025, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha raggiunto importanti risultati, consolidando alcune scelte strategiche. Tuttavia, il bilancio evidenzia anche una certa prudenza, mentre la crescita resta una sfida aperta. Questo documento analizza i principali dati e decisioni dell’anno, offrendo una panoramica obiettiva sulla situazione economica del nostro Paese e sulle prospettive future.
Il 2025 è stato l’anno in cui il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ottenuto i maggiori riconoscimenti e risultati. E’ iniziato, a gennaio, con la nomina di “ministro de. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Ddl Bilancio: bene la prudenza sui conti, ma manca una visione di sviluppo sostenibile
Leggi anche: Manovra. Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: "Bene la prudenza di Giorgetti, essenziale coniugare stabilità e crescita"
La prudenza c'è, manca la crescita: il bilancio di Giorgetti - Il ministro ha ottenuto buoni risultati, ma sulla manovra è finito sotto il fuoco amico. ilfoglio.it
Quella mancanza di prudenza e realismo su Putin. Lettera a Lucio Caracciolo. Dall'errore di assicurare che l’invasione dell’Ucraina non sarebbe potuta avvenire alla superstizione della geopolitica. Di Adriano Sofri - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.