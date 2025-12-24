La Provincia approva il bilancio Strade nuove assunzioni e scuole Una manovra da oltre 87 milioni

La Provincia ha approvato un bilancio di oltre 87 milioni di euro, destinato a interventi su strade, nuove assunzioni e scuole. La manovra mira a migliorare le infrastrutture e garantire continuità nel personale, con particolare attenzione alla manutenzione delle arterie stradali e alla valorizzazione del sistema scolastico. Un intervento che intende sostenere lo sviluppo e il benessere del territorio.

Una manovra da 87 milioni di euro, che si concentra in particolare sulla manutenzione delle arterie infrastrutturali e sulle assunzioni per garantire il turnover. È quella approvata ieri dal consiglio provinciale presieduto dal presidente dell'ente, Daniele Garuti. La minoranza – composta dai consiglieri di centrosinistra – si astiene, ma la misura passa il vaglio dell'assemblea e certifica i conti in equilibrio per il triennio 2026-2028. Fra l'altro, senza la necessità di ricorrere a misure straordinarie o alienazioni patrimoniali, una pressione fiscale invariata e maggiori risorse correnti. Sono inoltre previste due misure di contenimento della spesa.

La Provincia ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028 - La Provincia di Siena ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026- ilcittadinoonline.it

Il bilancio della Provincia. Oltre 60 milioni per strade, scuole e ricostruzione - Il Consiglio si è espresso ieri con 8 voti favorevoli e 3 astenuti. msn.com

Grosseto: la Provincia ha approvato il bilancio di previsione - #IlGiunco - facebook.com facebook

Approvato in Consiglio il #bilancio di previsione della #Provincia di #Brescia x.com

