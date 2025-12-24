Nei nuovi episodi de La Promessa vedremo un colpo di scena: donna Pia riuscirà a venire a capo di quanto accaduto a Jana. Le puntate spagnole de La Promessa suggeriscono che sarà fatta luce su un grosso dilemma: cosa e soprattutto chi c’è dietro il decesso di Jana? La Promessa, il colpo di scena che apre il 2026 ([email protected])-lopinionista.it Nelle puntate attualmente in onda su Rete 4, Jana è deceduta dopo che qualcuno le ha sparato. Manuel, tornato a casa dopo un viaggio di lavoro, l’aveva trovata in condizioni disperate. Non si è scoperto, finora, chi sia stata a toglierle la vita, ma i sospetti sono caduti sulla marchesa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - La Promessa, il colpo di scena che apre il 2026: Pia scopre la verità sulla morte di Jana

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 21 ottobre: Pia scopre le lettere segrete della madre di Jana e Curro

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 22 ottobre: Pia scopre la verità su Ricardo e resta senza parole

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Promessa, Jana muore: la rivelazione e il tragico finale; La Promessa, una giornata evento oggi in tv: l’addio di Jana segna una svolta storica; La Promessa, finale di stagione clamoroso: dopo Jana, un'altra drammatica morte; “La promessa”, Ana Garces: «Porterò sempre Jana dentro il mio cuore».

La Promessa, il colpo di scena che apre il 2026: Pia scopre la verità sulla morte di Jana - Nei nuovi episodi de La Promessa vedremo un colpo di scena: donna Pia riuscirà a venire a capo di quanto accaduto a Jana. lopinionista.it