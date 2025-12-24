La Promessa ecco chi ha davvero ucciso Jana

© RTVE L’omicidio di Jana Exposito (Ana Garces) ha sconvolto tutti gli abitanti de La Promessa, insieme ai fedeli telespettatori che ogni giorno seguono, su Rete 4, la telenovela iberica. A pagare per il crimine è stata la suocera Cruz Ezquerdo (Eva Martin), arrestata dal sergente Burdina (Fran Cantos) dopo una serie di indizi contro di lei. Tuttavia, sarà stata davvero la marchesa a uccidere Jana? Ve lo sveliamo noi in questo articolo, motivo per cui vi consigliamo di non proseguire con la lettura se non volete saperlo. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Promessa, ecco chi ha davvero ucciso Jana Leggi anche: La Promessa, ecco chi ha davvero ucciso Jana Leggi anche: La Promessa, anticipazioni spagnole: chi ha ucciso Jana (e perché)? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Promessa anticipazioni 16 dicembre: Jana lotta tra la vita e la morte, Cruz blocca la Guardia Civile; La Promessa, ecco chi ha davvero ucciso Jana; La Promessa, anticipazioni spagnole: chi ha ucciso Jana? La verità in un flashback; La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro rapisce Don Lorenzo ed è pronto a ucciderlo!. La Promessa, anticipazioni spagnole: chi ha ucciso Jana? La verità in un flashback - La sconcertante verità nei prossimi episodi La Promessa, presto in onda su Rete 4. superguidatv.it

La Promessa, ecco chi ha davvero ucciso Jana - La rivelazione chiave nell'episodio 670 de La Promessa, prossimamente in onda su Rete 4 ... davidemaggio.it

La Promessa, spoiler Spagna, cosa è successo davvero a Jana: Leocadia l'ha avvelenata - Jana non ha detto addio a La Promessa per il proiettile che l'ha colpita, ma perché Leocadia ha sciolto una sostanza tossica nella sua acqua ... it.blastingnews.com

Cosa succede a La Promessa dopo la morte di Jana? | Nuove anticipazioni

Rabiot, l’Allegri diverso e quella promessa mai fatta neanche alla Juve: “Potrei farlo davvero” - facebook.com facebook

#Rabiot, l’ #Allegri diverso e quella promessa mai fatta neanche alla #Juve: “Potrei farlo davvero” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.