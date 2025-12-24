La programmazione della fine settimana al cinema Esperia

24 dic 2025

Di seguito tutta la programmazione in programma dal 25 al 31 dicembre al Cinema Esperia di Padova.Programmazione dal 25 al 31 dicembre 2025PROMOZIONE BABBO NATALEChi dal 25.12.25 al 25.01.26 vedrà tre film avrà in regalo un biglietto omaggio per una quarta proiezione. Chiedete gratuitamente alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

