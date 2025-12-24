La prima messa di Natale di Papa Leone | Facciamo spazio a poveri e stranieri No all’economia che mercifica l’uomo Il saluto a sorpresa in piazza

Città del Vaticano, 24 dicembre 2025 – Si è affacciato sul sagrato di San Pietro, per salutare i fedeli in attesa sotto la pioggia. A sorpresa Robert Prevost si palesa alla folla mezz’ora prima della messa di Natale, la sua prima messa di Natale da Pontefice. Parla in spagnolo, in inglese e alla fine in Italiano. ''Buonasera, benvenuti a tutti – dice Papa Leone XIV – Anche in questo clima vogliamo celebrare insieme la festa di Natale. Gesù Cristo, che è nato per noi, ci porta la pace, ci porta l'amore di Dio. Tanti auguri a tutti voi”. "Grazie per esseri venuti anche con la pioggia”, aggiunge, rivolgendosi alle 5mila persone che possono seguire la liturgia solo sui maxi schermi (6mila sono in chiesa). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

