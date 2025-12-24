G iorgia Meloni ha scelto i social per i suoi auguri di Natale 2025, rivolgendosi a un’Italia che si ferma per celebrare, ma che è chiamata a non dimenticare chi soffre o chi lavora durante questi giorni di festa. Nel suo intervento, la presidente del Consiglio ha voluto sottolineare l’importanza dei simboli che definiscono la nostra comunità, invitando tutti a guardare al futuro con fiducia: « Che questo Natale possa regalare a ciascuno un po’ di luce, di calma e di forza », ha dichiarato, ponendo l’accento sulla necessità di un tempo per ritrovarsi. Presepi storici, curiosi e fai da te: ecco i più belli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La premier torna sul suo tema preferito per gli auguri agli italiani. E sceglie un look decisamente "cozy"

Leggi anche: Governo, Meloni fa gli auguri agli italiani: Il presepe come valore e radici

Leggi anche: “Quelle chiamate da Mattarella!”. Choc Meloni, sul tema caro agli italiani salta tutto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Siamo (quasi) tutti più poveri grazie ai “trionfi” di Meloni; Meloni al Senato: scontro aperto con Renzi e attacco a Monti, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue; Centri in Albania, Garlasco, tasse al ceto medio e consenso informato: tutte le bufale di Meloni ad Atreju.

In Premier League nell'ultima giornata il Brentford torna al successo e ottiene i tre punti superando il Wolverhampton per 0-2: doppietta di Lewis-Potter https://www.ukcalcio.com/2025/12/premier-league-il-brentford-rifila-uno-0-2-al-wolverhampton-doppietta-di- - facebook.com facebook