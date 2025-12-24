La possibile pista su Mirella Gregori l’altra ragazza scomparsa come Emanuela Orlandi | C’è l’identikit di un uomo
C’è un uomo, profilato, sul caso di Mirella Gregori, 15enne svanita nel nulla a Roma nel 1983, nello stesso periodo in cui scomparve Emanuela Orlandi. Lo riporta il Messaggero. Si tratta di un uomo arrestato per sfruttamento della prostituzione nella primavera dell’84 e uno degli identikit tracciato dai militari del reparto operativo su indicazione della mamma di Mirella, all’indomani della scomparsa della figlia, un mese prima di quella di Emanuela. Quell’uomo, molto simile a quello fermato, era entrato nel bar gestito dai genitori, dove si svolgeva una piccola festa, il giorno prima che la 15enne svanisse nel nulla. 🔗 Leggi su Open.online
