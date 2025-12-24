La polizia porta il Natale in corsia | regali ai bimbi dell' Oncologia pediatrica del Sant' Orsola

24 dic 2025

Per donare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di Oncologia pediatrica del Sant’Orsola, anche quest’anno gli agenti di polizia del Reparto prevenzione crimine Emilia-Romagna hanno indossato metaforicamente i panni di Babbo Natale e sono passati a consegnare i doni e giocattoli acquistati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

