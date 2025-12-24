La Polizia di Stato anche quest’anno augura buone feste con uno spot che ha come protagonista la gente. Donne, anziani, uomini, bambini con in mano un addobbo natalizio della Polizia di Stato si susseguono nelle immagini a ritmo di musica: un’allegoria per dimostrare la vicinanza e l'impegno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - La Polizia di Stato celebra il Natale con uno spot dedicato ai cittadini

Leggi anche: VIDEO I Natale 2025, uno spot per augurare buone feste dalla Polizia di Stato

Leggi anche: VIDEO | Un Natale di speranza: la Polizia di Stato si avvicina ai cittadini con un messaggio speciale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il concerto di Natale della polizia locale, De Sclavis: Lavoro di squadra in un anno di sfide; VIDEO | Un Natale di speranza: la Polizia di Stato si avvicina ai cittadini con un messaggio speciale; Natale, memoria e legalità: la Polizia di Stato celebra le festività ricordando i caduti; La Polizia di Stato di Bologna celebra la Santa Messa di Natale.

Il Moto Club Polizia di Stato di Reggio Calabria porta la magia del Natale in città - È tornato anche quest'anno, il Babbo Natale in moto del Moto Club Polizia di Stato di Reggio Calabria, portando gioia e solidarietà in città. reggiotv.it