La politica non può rimuovere le emozioni

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica non può eliminare le emozioni, poiché l’inconscio mantiene una presenza fondamentale nel nostro modo di pensare e agire. Recentemente, Amia Srinivasan, docente di teoria politica a Oxford, ha approfondito questo tema nella sua lezione, evidenziando come le emozioni influenzino le decisioni politiche e i comportamenti sociali. Un approccio che invita a riflettere sull'importanza di considerare anche gli aspetti emotivi nel discorso pubblico e nelle dinamiche di potere.

L’inconscio è tornato. Così si apre la lezione tenuta nei giorni scorsi da Amia Srinivasan, professoressa di teoria politica a Oxford. Titolare di una delle cattedre più prestigiose del Regno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

