Entrando si vede questo: mucche che riposano su un prato, una congrega di vampiri, un cane che corre circondato da scritte in cirillico. E poi, ancora: un mulino, un flixbus, un trattore che sfreccia in qualche assurdità cromatica. Un cervo che sbarra la strada, un cowboy sulla cui testa vola un elicottero, Vlad l’impalatore. Ci sono molti campi da calcio, ma non sono l’attrazione principale. Sembra la pagina Instagram di un artista, di un illustratore, ma la pagina si chiama “Risultati Cittadella” e ciascuno di questi disegni, in effetti, sembra avere come scopo principale quello di comunicare un risultato del Cittadella, scritto agli angoli del disegno. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La più strana pagina di Instagram che ancora non conoscete

