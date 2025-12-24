La Penna numeri e precedenti positivi per l’arbitro designato contro l’Atalanta

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Penna, arbitro designato per la prossima sfida tra Inter e Atalanta, presenta un curriculum con precedenti positivi e statistiche interessanti. In questo articolo, analizziamo i numeri e le performance passate dell’arbitro, evidenziando eventuali tendenze e aspetti rilevanti per la gara in programma. Un approfondimento utile per comprendere meglio l’eventuale impatto delle decisioni arbitrali sul match tra le due squadre.

Inter News 24 La Penna, i numeri dell’arbitro nella sfida tra Inter e Atalanta: le statistiche sulla sfida tra nerazzurri in programma alla prossima giornata. Aveva arbitrato l’esordio stagionale dell’Inter in campionato, la larga vittoria per cinque a zero contro il Torino, e ora è pronto a ritrovare i nerazzurri. Federico La Penna è stato infatti designato per dirigere la sfida di domenica contro l’Atalanta, in programma alla New Balance Arena. Per l’arbitro romano si tratterà dell’undicesimo incrocio complessivo con l’Inter, oggi guidata da Cristian Chivu. I precedenti sorridono nettamente ai nerazzurri: il bilancio parla di otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, numeri che restituiscono un quadro complessivamente positivo quando La Penna è stato chiamato a dirigere gare dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

la penna numeri e precedenti positivi per l8217arbitro designato contro l8217atalanta

© Internews24.com - La Penna, numeri e precedenti positivi per l’arbitro designato contro l’Atalanta

Leggi anche: Arbitro Atalanta Inter, designato il fischietto per il match

Leggi anche: Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di De Rossi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.