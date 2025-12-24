La nuova versione del piano di pace per l’Ucraina in venti punti
Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha svelato i dettagli dell’ultimo piano sostenuto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina. Nella nuova bozza, la centrale di Zaporižžja sarà gestita dai tre paesi, compresi gli Stati Uniti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Guerra a Kiev, 19 punti nel nuovo piano di pace: quali sono i temi più controversi tra Usa e Ucraina. «Resta poco della versione originale»
Leggi anche: Il piano di pace Ue è già un flop: da Usa e Ucraina una nuova bozza in 19 punti
Guerra Ucraina - Russia, tutte le news. Colloqui Zelensky-Witkoff a Berlino, Usa: “Fatti progressi”; Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Guerra Ucraina Russia, leader Ue: Forza multinazionale. Trump: Vicini alla pace; Usa, Europa e Ucraina vicine ad un accordo sulla bozza del piano di pace.
Zelensky ha illustrato l’ultima versione del piano di pace, previsto accordo di non aggressione con Mosca - Previste garanzie di sicurezza internazionali e il mantenimento delle forze armate ucraine a un livello di 800. askanews.it
Ucraina: Zelensky, 'piano di pace per gestione congiunta Mosca-Kiev-Usa delle centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma...' - La centrale nucleare di Zaporizhzhia dovrebbe essere gestita in modo congiunto da Russia, Ucraina e Stati Uniti, secondo la proposta degli Stati Uniti per un piano di pace per l'Ucraina, ha reso noto ... affaritaliani.it
Zelensky, il piano degli Stati Uniti non prevede la rinuncia di Kiev alla NATO - Volodymyr Zelensky ha affermato che la nuova versione del piano degli Stati Uniti per porre fine alla guerra con la Russia non richiede all'Ucraina di rinunciare formalmente all'adesione alla Na ... msn.com
4 piani di pace per l'Ucraina, un vincitore: la Russia?
Vi presentiamo Francesca Parlapiano, in una nuova versione un po' avatar, un po' vignetta, direttamente - facebook.com facebook
Scopri la nuova versione dell’app : sviluppata con gli imprenditori, adatta a ogni impresa e pensata per semplificare la tua giornata. La tua azienda, sempre con te. Scaricala gratis impresa.italia.it/cadi/app/downl… x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.