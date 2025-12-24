La nuova idea dell’Asl To4 | Basta asterischi per segnalare i valori fuori norma degli esami del sangue

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio agli asterischi che segnalano i valori fuori norma nei referti degli esami del sangue. Sta facendo molto discutere questa novità introdotta dall’Asl To4 per gli ospedali di Ivrea, Chivasso, Cuorgnè e Cirié. Lo ha stabilito la direzione dell’azienda sanitaria a fine novembre, per ora in via. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: La nuova idea dell’Asl To4: “Basta asterischi per i valori fuori norma degli esami del sangue”

Leggi anche: Esami del sangue: chi ha questi valori vive fino a 100 anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.