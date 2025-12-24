La nuova guerra silenziosa della Corea del Nord passa dal lavoro da remoto | l’allarme Amazon
C’è un fronte della competizione geopolitica globale che non passa più solo dai missili o dalle esercitazioni militari, ma dalle job application inviate online e dai colloqui su piattaforme di videoconferenza. È qui che, secondo Amazon, la Corea del Nord sta combattendo una delle sue battaglie più silenziose e sofisticate: infiltrare lavoratori IT fittizi nelle grandi aziende tecnologiche occidentali per finanziare i propri programmi militari. Un’operazione che racconta molto non solo del regime di Pyongyang, ma anche di come lavoro, sicurezza e conflitto stiano cambiando forma nel XXI secolo. L’allarme di Amazon e i numeri del fenomeno. 🔗 Leggi su Panorama.it
