La notte più lunga dell’anno Musica e animazione in piazza per dare il benvenuto al 2026
Macerata si appresta ad accogliere il 2026 con un evento in piazza della Libertà. Nella notte di San Silvestro, la città si trasformerà in una discoteca all’aperto grazie a Multiradio Live, offrendo musica e animazione per salutare l’anno appena iniziato in modo condiviso e tranquillo.
Macerata si prepara a salutare il nuovo anno con una grande festa in piazza della Libertà, che nella notte di San Silvestro si trasformerà in una discoteca a cielo aperto grazie a Multiradio Live. "Il Capodanno come vera festa popolare e di piazza è un momento di aggregazione importante per la nostra città – dichiara l’assessore agli eventi Riccardo Sacchi –, perché rappresenta un’occasione speciale per rafforzare il senso di comunità e vivere insieme uno spazio pubblico che è il cuore pulsante della vita cittadina. La nostra amministrazione ha creduto nell’organizzazione di una serata completamente gratuita, aperta a tutte le fasce d’età e pensata per valorizzare il cuore della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Capodanno 2026, la notte più lunga dell’anno in piazza del Popolo: "Appuntamento atteso che riproponiamo"
Leggi anche: La piazza si riprende il suo Capodanno: Forlì torna a ballare per la notte più lunga dell'anno con il dj set di Fabrizio Ferrari
Capodanno a Ferrara c' è l’incendio del Castello Estense per la notte più attesa dell’anno Il programma.
Dopo una lunga notte in Consiglio regionale del Lazio abbiamo approvato la Legge di Stabilità e la Legge di Bilancio per il 2026. Un risultato importante del quale vado molto orgoglioso, sono le migliori da quando sono presidente: misure concrete e investim - facebook.com facebook
Così l'Europa ha deciso sul prestito all'Ucraina: la lunga notte tra richieste del Belgio, Orbán che cambia idea (e Berlino che si piega) x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.