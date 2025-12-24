La notte più lunga dell’anno Musica e animazione in piazza per dare il benvenuto al 2026

Macerata si appresta ad accogliere il 2026 con un evento in piazza della Libertà. Nella notte di San Silvestro, la città si trasformerà in una discoteca all’aperto grazie a Multiradio Live, offrendo musica e animazione per salutare l’anno appena iniziato in modo condiviso e tranquillo.

Macerata si prepara a salutare il nuovo anno con una grande festa in piazza della Libertà, che nella notte di San Silvestro si trasformerà in una discoteca a cielo aperto grazie a Multiradio Live. "Il Capodanno come vera festa popolare e di piazza è un momento di aggregazione importante per la nostra città – dichiara l’assessore agli eventi Riccardo Sacchi –, perché rappresenta un’occasione speciale per rafforzare il senso di comunità e vivere insieme uno spazio pubblico che è il cuore pulsante della vita cittadina. La nostra amministrazione ha creduto nell’organizzazione di una serata completamente gratuita, aperta a tutte le fasce d’età e pensata per valorizzare il cuore della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

