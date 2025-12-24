La neve arriva in Appennino | imbiancate Lagdei e il Lago Santo
La neve è arrivata sull'Appennino Parmense. Una precipitazione nevosa ha interessato le due località di Lagdei e del Lago Santo, al Rifugio Mariotti nella giornata di mercoledì 24 dicembre, la Vigilia di Natale. Anche in altre zone dell'Appennino è scesa la neve, in un quantitativo ancora minimo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
