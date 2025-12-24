La neve arriva in Appennino | imbiancate Lagdei e il Lago Santo

La neve è arrivata sull'Appennino Parmense. Una precipitazione nevosa ha interessato le due località di Lagdei e del Lago Santo, al Rifugio Mariotti nella giornata di mercoledì 24 dicembre, la Vigilia di Natale. Anche in altre zone dell'Appennino è scesa la neve, in un quantitativo ancora minimo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Arriva il ciclone di Natale: peggiora martedì, maltempo con piogge e abbondante neve in Appennino

Leggi anche: Arriva la neve (e il freddo), fiocchi su Bergamo e in Valtellina. Prima imbiancata anche sull’appennino toscano. Dove nevica nel weekend – Foto e Video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

; Prima lo scirocco, poi il freddo col maltempo: arriva il ciclone di Natale con allerta meteo e neve a bassa quota; Imminente la ‘svolta invernale’: neve in abbondanza anche a basse quote, dove e quando; Neve Previsioni Meteo Italia Natale: Ciclone Porta Neve Su Alpi e Appennini, Ecco Dove per un Bianco Christmas!.

Neve in quota e pioggia, varie regioni in allerta gialla - Non può essere Natale senza, la neve avvolge le Alpi piemontesi e qualcuno fa quasi fatica a crederci dopo inverni di cambiamento climatico. msn.com