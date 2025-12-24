La nazionale maschile di combinata nordica si allena in Val di Fiemme dal 27 al 29 dicembre
Le soste per le festività natalizie delle varie competizioni non concedono però troppi giorni di riposo agli atleti, affermazione che vale soprattutto per le discipline invernali che si avvicinano a ritmo sempre più serrato verso l’appuntamento più importante dell’anno, la rassegna a cinque cerchi. Non fa eccezione la nazionale italiana di combinata nordica che, in attesa della ripresa ufficiale delle attività, è già pronta a tornare al lavoro. Saranno i trampolini e le piste della Val di Fiemme, in Trentino, ad ospitare il raduno di allenamento che tra il 27 ed il 29 dicembre coinvolgerà il settore maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il 2026 degli azzurri della combinata nordica parte dalla Val di Fiemme: tre giorni di lavoro verso Otepaa e... le Olimpiadi - Samuel Costa, in gran forma, guiderà la nazionale in raduno dal 27 al 29 dicembre, in particolare per testare il trampolino di Predazzo che ieri ha ospitato i tricolori ... neveitalia.it
Combinata nordica: Aaron Kostner in top-5 dopo il fondo nella Mass Start di Ramsau. Guida Oftebro - Si apre nel segno della Norvegia il weekend di Coppa del Mondo di combinata nordica maschile a Ramsau am Dachstein, in Austria. oasport.it
Volley: argento per la Nazionale Maschile Pallavolo Sordi alle "Olimpiadi Silenziose 2025", nuovo successo per il senigalliese Diego Pieroni - facebook.com facebook
I convocati della Nazionale Maschile Senior di Indoor per il "Torneo Quattro Nazioni" di Ourense 2025 x.com
