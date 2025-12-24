la nazionale maschile di combinata nordica si allena in val di fiemme dal 27 al 29 dicembre

Le soste per le festività natalizie delle varie competizioni non concedono però troppi giorni di riposo agli atleti, affermazione che vale soprattutto per le discipline invernali che si avvicinano a ritmo sempre più serrato verso l’appuntamento più importante dell’anno, la rassegna a cinque cerchi. Non fa eccezione la nazionale italiana di combinata nordica che, in attesa della ripresa ufficiale delle attività, è già pronta a tornare al lavoro. Saranno i trampolini e le piste della Val di Fiemme, in Trentino, ad ospitare il raduno di allenamento che tra il 27 ed il 29 dicembre coinvolgerà il settore maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

