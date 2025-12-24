La Nato rafforza il lato est | ecco nuovi lanciarazzi Chunmoo

L’Estonia ha firmato un accordo con la Corea del Sud per l’acquisto di sei lanciarazzi Chunmoo, del valore di 340 milioni di dollari. Questa operazione mira a rafforzare la difesa estone e a consolidare la presenza della NATO nell’area orientale, migliorando le capacità di difesa a lunga distanza delle forze locali. La decisione si inserisce nel quadro di una strategia di potenziamento e di sicurezza della regione.

L' Estonia ha recentemente siglato un contratto da 340 milioni di dollari con la Corea del Sud per l'acquisto di sei lanciarazzi multipli Chunmoo, destinati a rafforzare la capacità di attacco a lunga distanza delle forze di difesa estoni e blindare il lato est della Nato. Il contratto prevede la consegna dei sistemi entro circa due anni e include opzioni per l’acquisto di ulteriori unità in futuro. Il sistema Chunmoo, che ha una portata di tiro di 300 km, è considerato un potenziamento rispetto al già in uso HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), con la possibilità di estendere la portata fino a 500 km. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Nato rafforza il lato est: ecco nuovi lanciarazzi Chunmoo Leggi anche: Nuovi lanciarazzi per la Norvegia: come funzionano i Chunmoo Leggi anche: Nuovi obici K-9 per l'Estonia: la Nato blinda il lato orientale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Nato rafforza il lato est: ecco nuovi lanciarazzi Chunmoo. La Nato rafforza il lato est: ecco nuovi lanciarazzi Chunmoo - L'Estonia ha recentemente siglato un contratto da 340 milioni di dollari con la Corea del Sud per l'acquisto di sei lanciarazzi multipli Chunmoo, destinati a rafforzare la capacità di attacco a lunga ... msn.com

Nuovi tank K-2: così la Nato blinda il lato est - Corea del Sud e Polonia hanno firmato un accordo di cooperazione per rafforzare ulteriormente i loro legami. ilgiornale.it

Pattugliamenti, nuove brigate e sistemi anti-drone – così la Nato ridisegna la difesa europea e il suo fianco Est, quello al confine con Russia e Bielorussia - Nel 2022 il fianco orientale si rafforza ancora, e i Battlegroup – dopo l'invasione russa dell'Ucraina – diventano otto. wired.it

| , L’Asti rafforza il reparto avanzato con l’arrivo di Andrea Toldo, attaccante classe 2005 e figlio dell’ex portiere della Nazionale Francesco Toldo. Nato a Milano, è cresciuto nei settori giovanili di Pro Sesto, V - facebook.com facebook

A #Bruxelles per il vertice #Nato dei Ministri degli Esteri. L’Italia rafforza il suo impegno a sostegno dell’alleanza transatlantica. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.