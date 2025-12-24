La ’Natività’ tra boschi e borghi

La tradizione dei Presepi viventi si rinnova anche in montagna, offrendo occasioni di scoperta tra paesaggi naturali e borghi storici. In tre diversi appuntamenti, i piccoli centri e i boschi circostanti si trasformeranno in scenari autentici per celebrare la Natività. Un’opportunità per vivere un momento di riflessione e tradizione in atmosfere genuine e senza tempo.

Anche in montagna si rinnova la tradizione dei Presepi viventi. Tra borghi antichi, boschi e scorci senza tempo, tre appuntamenti animeranno altrettanti paesi. Si parte sabato con il Presepe vivente di Monticello Amiata, nel comune di Cinigiano. Qui la Natività prende vita nel bosco, tra sentieri illuminati da torce, capanne ricostruite e suoni che richiamano la vita contadina di un tempo. Oltre cinquanta figuranti, insieme ad animali veri, accompagnano i visitatori in un percorso immersivo che culmina nella scena della nascita di Gesù, creando un'esperienza intensa e coinvolgente. Il presepe di Monticello sarà replicato anche il 6 gennaio.

