Lo hanno chiamato a Pontemaodino " Il Presepe delle cose passate ", i quattro amici che hanno allestito, in quasi un mese di lavoro immersi nelle umida e fredda nebbia, la riproposizione dell’arrivo del bambinello come potrebbe essere stato se fosse nato nelle zone del Delta poco dopo la seconda guerra mondiale. Sono Danilo Leoni, Marco Agnelli, Carmen Beccari e Maurizio Occhi, quest’ultimo valente videomaker, che con cura quasi maniacale hanno appeso salami dal soffitto, riproposto vestiti di quel tempo, un camino aggettante ed un pozzo nel quale andarsi a dissetare. Un presepe che si affaccia sul canale Galvano visibile anche dalla strada provinciale che porta a Pomposa e dalla quale in molti rimangono sorpresi nel vedere questa particolare riproposizione della nascita di Gesù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La natività ambientata nel Delta: "Salami e pozzi per dissetarsi"

