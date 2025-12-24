La Raffaello Motto si è presa la scena nella prima edizione di “Cuore Toscano”, il galà organizzato dal Comitato regionale della Federazione Ginnastica d’Italia per celebrare i significativi risultati raggiunti nel 2025 e mettere in risalto la crescita del movimento. Una festa che ha riunito società, ginnaste e ginnasti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e famiglie. L’evento, che si è tenuto al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo nel Mugello, è stato caratterizzato dalle esibizioni delle giovani ginnaste e dalla consegna dei riconoscimenti. La società viareggina è stata premiata per la conquista di 4 titoli nazionali a squadre: Serie A1 (lo scudetto della ginnastica ritmica), Allieve Gold 1 e 2, Insieme Allieve, oltre al secondo posto nella categoria Open. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Motto incoronata per il suo 2025. Un gran riconoscimento regionale

Leggi anche: “I cog***ni vanno in**lati”: Wanna Marchi si tatua il suo “motto” e invita gli altri a farlo – Video

Leggi anche: Le pagelle dei look: Mahmood fa il suo (8), Barbara Berlusconi istituzionale (8) e Dvora Ancona incoronata 4,5

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Motto incoronata per il suo 2025. Un gran riconoscimento regionale.

Radio Norba News. . IL NATALE A BORGO INCORONATA DI FOGGIA, TRE GIORNI RICCHI DI EVENTI Il servizio di Mauro Pitullo - facebook.com facebook