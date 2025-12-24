la motogp resta su sky fino al 2027

Sky e Dorna Sports, che detiene i diritti commerciali della MotoGP, annunciano un nuovo accordo pluriennale: il massimo campionato mondiale di motociclismo resta sulla pay TV per altri due anni, fino alla stagione 2027. Su Sky sarà quindi possibile continuare a seguire in diretta tutti i Gran Premi di MotoGP, ma anche di Moto2 e Moto3, con alcune gare delle tre classi visibili in chiaro su Tv8. Andrea Duilio, CEO Sky Italia, commenta: Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo con Dorna e di continuare a portare l’adrenalina delle due ruote nelle case degli appassionati, con l’eccellenza del nostro racconto sportivo e le tecnologie più all’avanguardia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

