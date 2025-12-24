La mia bimba non respira Tragedia di Natale | l’allarme della madre poi la scoperta più drammatica

La mattinata di giovedì 18 dicembre si è aperta con una notizia che ha gelato un intero paese. A Tavazzano con Villavesco, nel Lodigiano, una bambina di appena quattro mesi è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione di famiglia. Un dramma improvviso, maturato tra le mura domestiche, che ha scosso profondamente la comunità locale e lasciato sgomenti vicini, conoscenti e soccorritori intervenuti sul posto. Secondo quanto emerso nelle prime ore successive alla tragedia, nulla lasciava presagire un epilogo così devastante. La piccola, stando alle ricostruzioni, stava bene fino a poche ore prima del decesso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

