La messa in prova fallisce. Finisce dietro le sbarre.

La messa in prova di un individuo a Belgioioso (Pavia) si è conclusa con esiti negativi a causa di comportamenti aggressivi e intimidatori nei confronti di operatori e ospiti della comunità. Un episodio che evidenzia l'importanza di un monitoraggio attento e di interventi mirati per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole durante il percorso di recupero.

BELGIOIOSO (Pavia) Atteggiamenti aggressivi e intimidatori nei confronti degli operatori e degli ospiti di una comunità alla quale era stato affidato per un periodo di messa alla prova. Per questi motivi un 39enne italiano è stato arrestato a Belgioioso e accompagnato nella casa circondariale di Torre del Gallo a Pavia. Le manette sono scattate sabato, ma si è saputo solo ieri. Stando a quanto è stato segnalato dai responsabili della struttura di una comunità locale e ricostruito dai carabinieri, all’interno, l’uomo avrebbe tenuto atteggiamenti aggressivi e minatori nei confronti degli operatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

