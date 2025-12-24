La maturità dell’AI è nel 2025 Il nuovo Index Report di Stanford

Il nuovo Index Report di Stanford evidenzia come nel 2025 si prevede una maturità significativa dell’intelligenza artificiale. Spesso si pensa che lo sviluppo rapido di questa tecnologia comporti una perdita di controllo, ma è importante distinguere tra progresso e gestione responsabile. L’approfondimento offre uno sguardo equilibrato sulle sfide e le opportunità legate all’evoluzione dell’AI, sottolineando l’importanza di un approccio consapevole e regolamentato.

C'è un equivoco diffuso attorno all'intelligenza artificiale: che il suo avanzare coincida automaticamente con una perdita di controllo. L'AI Index Report 2025 curato da Stanford smonta questa idea con un approccio che è l'esatto contrario dell'enfasi: una fotografia ampia, comparativa, basata su dati, che mostra come l'AI stia diventando una tecnologia strutturale, quotidiana, sempre meno eccezionale e sempre più simile all'elettricità o a internet Il primo dato che colpisce è tecnico, ma dice molto anche sul piano culturale. Le prestazioni dei sistemi di intelligenza artificiale continuano a migliorare rapidamente, soprattutto su benchmark complessi introdotti solo pochi anni fa.

