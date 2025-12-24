La Manovra passa anche in Senato

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Manovra è passata anche al Senato. Lo scrive “Il Corriere della Sera” nell’edizione odierna. “Si è concluso ieri il primo atto della legge di Bilancio per il 2026 con l’approvazione in Senato. Questo dopo il voto di fiducia sul maxi-emendamento da 1 articolo e 973 commi presentato dal governo e approvato con 113 voti favorevoli (70 i contrari e 2 gli astenuti).” Manovra, le parole di Giorgetti e Ciriani. Un iter sicuramente irto di ostacoli ed una Legge perfettibile. Ancora il Corriere: “«Tutto è bene ciò che finisce bene», ha commentato Giorgetti, ribadendo: «Sono convinto che sia una buona legge che conferma una traiettoria positiva per il Paese e per gli italiani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

la manovra passa anche in senato

© Gbt-magazine.com - La Manovra passa anche in Senato

Leggi anche: La Manovra passa in Senato. Giorgetti: "Fatte cose che sembravano impossibili"

Leggi anche: Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili» | Imposte | salari | condono: tutte le misure

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Via libera del Senato alla manovra, passa ora alla Camera; Manovra. Via libera dall'Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera per l’ultimo step. Dal personale ai farmaci, ecco le misure per la sanità; Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Fatto cose che sembravano impossibili»; Il Senato ha dato il via libera alla Manovra.

manovra passa senatoLa manovra passa al Senato: tutte le misure - Via libera del Senato a una manovra che arriva a valere 22 miliardi di euro (dai 18,7 preventivati). fortuneita.com

manovra passa senatoManovra, più soldi in busta paga: come cambiano gli stipendi? Via libera al Senato, il testo passa alla Camera - Il primo via libera del Senato alla legge di Bilancio è arrivato: 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti. ilmattino.it

manovra passa senatoManovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Fatto cose che sembravano impossibili» - Ora si terrà il Consiglio dei ministri per la Nota di variazione e poi l’Aula del Senato si riunirà di nuovo nel pomeriggio per il voto finale ... msn.com

Manovra di Natale scuote la politica italiana. Via libera in Senato

Video Manovra di Natale scuote la politica italiana. Via libera in Senato

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.