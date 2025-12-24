la manovra passa anche in senato

La Manovra è passata anche al Senato. Lo scrive “Il Corriere della Sera” nell’edizione odierna. “Si è concluso ieri il primo atto della legge di Bilancio per il 2026 con l’approvazione in Senato. Questo dopo il voto di fiducia sul maxi-emendamento da 1 articolo e 973 commi presentato dal governo e approvato con 113 voti favorevoli (70 i contrari e 2 gli astenuti).” Manovra, le parole di Giorgetti e Ciriani. Un iter sicuramente irto di ostacoli ed una Legge perfettibile. Ancora il Corriere: “«Tutto è bene ciò che finisce bene», ha commentato Giorgetti, ribadendo: «Sono convinto che sia una buona legge che conferma una traiettoria positiva per il Paese e per gli italiani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

