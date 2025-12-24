La magia del Natale contagia il reparto di Pediatria al Papardo | sorrisi e doni per i piccoli pazienti
Durante le festività natalizie, il reparto di Pediatria dell'ospedale Papardo è stato trasformato in un luogo di allegria e condivisione grazie a numerose iniziative volte a offrire momenti di serenità ai piccoli pazienti. La comunità messinese ha risposto con generosità, trasformando le giornate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Carabinieri in visita al reparto di pediatria dell’ospedale di Senigallia: doni e sorrisi per i piccoli pazienti
Leggi anche: I pompieri di Merate portano doni e sorrisi ai piccoli pazienti della Pediatria
“Tradizione e Vicinanza”, la magia del Natale al reparto di Pediatria dell’ospedale di Locri - Questa mattina, presso il Reparto di Pediatria dell’ospedale di Locri, in occasione delle festività legate al periodo natalizio, come tradizionalmente accade negli ultimi anni, si è dato vita all’iniz ... strettoweb.com
La magia del Natale entra in corsia: negli ospedali Avezzano e L’Aquila speranza e solidarietà - Anche quest’anno, negli ospedali abruzzesi, corridoi e sale si sono trasformati in luoghi di festa e speranza ... terremarsicane.it
ABIO e Milan Club portano la magia del Natale ai bambini della Pediatria del GOM - Per bambini, adolescenti e familiari la visita di Babbo Natale ha rappresentato un radioso intermezzo nella quotidianità ospedaliera ... reggiotv.it
Babbo Natale Acrobatico: che spettacolo! Una serata di magia, stupore e sorrisi che ha incantato grandi e piccini La spettacolare discesa di Babbo Natale e del suo elfo dal Palazzo Comunale ha trasformato Piazza della Resistenza in un luogo da fiab - facebook.com facebook
La Magia del Natale a #Venezia! #NataleVenezia #VeneziaSerenissima @comunevenezia @LuigiBrugnaro @veneziaunica x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.