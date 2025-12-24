La magia del Natale arriva in corsia | Babbo Natale porta l' allegria ai piccoli pazienti di pediatria del Gom

24 dic 2025

Tra i corridoi del reparto di pediatria del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, per un giorno, le terapie hanno lasciato spazio alla fantasia e l’attesa si è trasformata in sorpresa. Anche quest’anno, infatti, il Natale ha trovato casa in ospedale grazie alle iniziative promosse. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

