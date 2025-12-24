La lotteria natalizia degli Amici di corso Vittorio fa centro | 2.600 euro devoluti ed ecco i numeri vincenti

Grazi alla lotteria della solidarietà organizzata dall’associazione Amici di corso Vittorio, sono stati raccolti 2.600 euro donati, con due assegni da 1.300 euro, all’Agbe di Pescara e al nucleo volontari di protezione civile di San Giovanni Teatino. Di certo il regalo di Natale più bello, ma non. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Un concerto gospel itinerante per il Natale di solidarietà su corso Vittorio organizzato dai commercianti; Stop ai cantieri e parcheggi gratuiti sulla riviera, le richieste della Cna: Si sta affossando il commercio di prossimità.

