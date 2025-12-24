La lotteria natalizia degli Amici di corso Vittorio fa centro | 2.600 euro devoluti ed ecco i numeri vincenti
Grazi alla lotteria della solidarietà organizzata dall’associazione Amici di corso Vittorio, sono stati raccolti 2.600 euro donati, con due assegni da 1.300 euro, all’Agbe di Pescara e al nucleo volontari di protezione civile di San Giovanni Teatino. Di certo il regalo di Natale più bello, ma non. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Ztl natalizia nel centro storico: al via dal 7 dicembre in via Licata e nel corso Vittorio Emanuele
Leggi anche: VIDEO| L’albero di Natale degli Amici di corso Vittorio è il cantiere Aca: "Le palline ‘sospese’ come i lavori infiniti"
Un concerto gospel itinerante per il Natale di solidarietà su corso Vittorio organizzato dai commercianti; Stop ai cantieri e parcheggi gratuiti sulla riviera, le richieste della Cna: Si sta affossando il commercio di prossimità.
La lotteria natalizia degli "Amici di corso Vittorio" fa centro: 2.600 euro devoluti ed ecco i numeri vincenti - Se i soldi della vendita dei biglietti andranno ad Agbe e Protezione civile di San Giovanni Teatino, chi ha vinto ... ilpescara.it
Un concerto gospel itinerante per il "Natale di solidarietà su corso Vittorio" organizzato dai commercianti del centro - L'evento, patrocinato dall'amministrazione comunale, è organizzato dall'associazione "Amici di Corso Vittorio" ... ilpescara.it
Biglietti vincenti della lotteria di beneficenza, Natale di solidarietà - Martedì 23 dicembre 2025 alle ore 19. abruzzonews.eu
Riassunto premi lotteria natalizia: 1 - cesto cibo: Rosato Gennaro serie G numero 96 2 - cesto cibo: Rocco Filomena serie A numero 84 3 - cesto accessori: Fusco Roberto Alessandro (3205510170) serie F numero 1 4 - cesto accessori: Nunzio Lunardo serie E - facebook.com facebook
Buon Natale da parte di tutta la family @SlumsDunk Grazie a tutte le persone che sono venute ieri al playground Stelvio e grazie per aver partecipato in maniera così solida alla lotteria natalizia #DreamItMakeIt x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.