La lotteria natalizia degli Amici di corso Vittorio fa centro | 2.600 euro devoluti ed ecco i numeri vincenti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazi alla lotteria della solidarietà organizzata dall’associazione Amici di corso Vittorio, sono stati raccolti 2.600 euro donati, con due assegni da 1.300 euro, all’Agbe di Pescara e al nucleo volontari di protezione civile di San Giovanni Teatino. Di certo il regalo di Natale più bello, ma non. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Ztl natalizia nel centro storico: al via dal 7 dicembre in via Licata e nel corso Vittorio Emanuele

Leggi anche: VIDEO| L’albero di Natale degli Amici di corso Vittorio è il cantiere Aca: "Le palline ‘sospese’ come i lavori infiniti"

Un concerto gospel itinerante per il Natale di solidarietà su corso Vittorio organizzato dai commercianti; Stop ai cantieri e parcheggi gratuiti sulla riviera, le richieste della Cna: Si sta affossando il commercio di prossimità.

