Uno dei grandi obiettivi nel 2026 della Lidl-Trek sarà quello di tornare a vincere una Classica Monumento. L’ultima volta che la formazione World Tour è riuscita a centrare il prestigioso risultato risale alla Milano-Sanremo 2021, grazie al guizzo decisivo del belga Jasper Stuyven. Per riuscire a concretizzare la possibilità di interrompere l’egemonia di Tadej Pogacar o, in subordine, di Mathieu van der Poel è necessario assemblare una compagine di assoluto rispetto che, grazie al lavoro di squadra, potrà cercare di mettere in crisi i grandi favoriti. Il punto di riferimento sarà, nella gran parte delle occasioni, Mads Pedersen ed è intorno a lui che ruota la costruzione della formazione da schierare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Lidl-Trek costruisce la squadra per le Classiche intorno a Pedersen: “Söderqvist ci ha impressionato”

Leggi anche: Skjelmose rinnova con la Lidl-Trek fino al 2028: “Questa squadra è la mia famiglia, mi sento a casa”

Leggi anche: Lidl-Trek, Jonathan Milan: “Ayuso ha tutte le carte in regola per riuscire a vincere un Grande Giro”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIDL TREK. ANDY SCHLECK TORNA A CASA: SARA' IL NUOVO DEPUTY MANAGER; Lidl-Trek, dopo Fränk ritorna anche Andy Schleck - Il 40enne sarà vice direttore: Voglio aiutare la squadra a realizzare i suoi grandi obiettivi; UAE Team Emirates-XRG, Tim Wellens: “Il ritmo di Pogacar in allenamento è impressionante”.

La Lidl-Trek costruisce la squadra per le Classiche intorno a Pedersen: “Söderqvist ci ha impressionato” - Trek sarà quello di tornare a vincere una Classica Monumento. oasport.it