La Libia perde in un incidente aereo al-Haddad l’ufficiale che frenava Dbeibah

La morte del generale Mohammed al-Haddad, capo di Stato Maggiore dell’esercito del Governo di unità nazionale di Tripoli, segna uno spartiacque per gli equilibri interni della Libia. L’incidente aereo avvenuto ieri sera costato la vita a lui e al suo entourage in territorio turco non è solo una tragedia nazionale: è un evento che si inserisce in un momento politico e militare di altissima tensione, in un Paese dove ogni passo istituzionale resta intrecciato a complesse dinamiche di potere, influenze straniere e fragili equilibri tra le fazioni. L’incidente e le prime indagini. Secondo quanto riportato dai media turchi, il jet privato Dassault Falcon 50, immatricolato a Malta (9H-DFS) e appartenente alla compagnia Harmony Jets, è scomparso dai radar poco dopo il decollo dall’aeroporto Esenbo?a di Ankara, diretto verso Tripoli. 🔗 Leggi su Formiche.net

