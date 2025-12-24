La legge di bilancio approvata il 23 dicembre al Senato Giorgetti | Fatte cose che sembravano impossibili

Il 23 dicembre il Senato ha approvato con 110 voti favorevoli la legge di bilancio 2026, con 66 contrari e 2 astenuti. La Manovra ora passa all'esame della Camera. Il ministro Giorgetti ha commentato che sono state realizzate iniziative considerate difficili, segnando un passo importante nel percorso di approvazione delle nuove misure di bilancio per il prossimo anno.

Con 110, 66 i no e 2 astenuti il Senato approva la Manovra 2026: via libera dall'Aula alla legge di bilancio, che ora passa all'esame della Camera. Protesta delle opposizioni in Aula: "Voltafaccia Meloni". Tutte le novità in arrivo della prossima legge di bilancio: dalle pensioni al taglio Irfpef, passando per la rottamazione quinquies e i nuovi bonus. La Manovra passa in Senato. Giorgetti: "Fatte cose che sembravano impossibili" Manovra 2026, via libera al Senato con 110 sì. Giorgetti: "Vale 22 miliardi, fatte cose che sembravano impossibili" Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati; Finanziaria, bilancio e legge di stabilità 2026/2028: le misure principali; Legge di Bilancio 2026: in dirittura d'arrivo; Stallo sulla manovra, commissione rinviata. Tutti i nodi da sciogliere. La legge di bilancio è stata infine approvata dal Senato - Martedì 23 dicembre, con 110 voti favorevoli, 66 contrari e due astensioni, il Senato ha approvato la legge di bilancio, che ora verrà inviata alla Camera, che avrà pochi giorni (tra Natale e Capodann ... Il Senato approva la legge di Bilancio. Il voto finale sarà il 29 dicembre alla Camera - Con 113 voti favorevoli, 70 contrari e due astenuti, Palazzo Madama ha votato la fiducia posta dal governo sul maxi-

Via libera del senato alla legge di bilancio in Italia - Il 23 dicembre il senato italiano ha approvato la legge di bilancio 2026 da circa 22 miliardi di euro. internazionale.it

Legge Bilancio, @Confagricoltura: Bene cancellazione divieto compensazione crediti d’imposta ma fare di più x.com

Con l'approvazione della legge di bilancio 2026, si aggiunge un ulteriore tassello alla realizzazione del decentramento amministrativo provinciale. Nel comune di Trani, infatti,... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

