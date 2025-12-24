La guerriera dei Maga esplora come, nel XXI secolo, le teorie della cospirazione abbiano trasformato e unificato i movimenti populisti a livello globale. Un fenomeno che, pur mantenendo radici diverse, condivide un punto comune: la fiducia in narrazioni alternative alla versione ufficiale dei fatti. Questo testo analizza le dinamiche di un fenomeno complesso, offrendo uno sguardo approfondito sul ruolo delle cospirazioni nel consolidamento delle identità populiste moderne.

C'è un unico vero collante che tiene insieme tutti i populismi del Ventunesimo secolo, in ogni parte del mondo: le teorie della cospirazione, un tempo piccole patologie che univano.

La guerriera dei Maga - Candace Owens considera i francesi i burattinai del deep state, rilegge Hitler e l’Olocausto, e ha per marito un rampollo inglese che vuole esportare in Europa complottismi e trumpismi vari. ilfoglio.it