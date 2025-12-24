Da nove anni, molti cittadini di Brescia sostengono di essere stati addebitati ingiustamente su bollette dell'acqua. Ora, scendono in piazza per chiedere il rimborso di quanto indebitamente versato, avviando una protesta contro le tariffe ingiustificate. La questione solleva importanti questioni sulla trasparenza e sulla corretta gestione delle tariffe idriche, stimolando un dibattito sulla tutela dei consumatori e sul rispetto dei loro diritti.

Brescia, 24 dicembre 2025 – Sciopero delle bollette dell’acqua, per r ecuperare i soldi pagati negli ultimi n ove anni non dovuti. Protagonisti gli inquilini di via Carpaccio 27 a Brescia che, un anno fa, avevano avviato la protesta con relativo sciopero delle spese condominiali, per denunciare le condizioni abitative nelle case Aler, ottenendo un piano di investimenti. Ora la questione riguarda l’acqua. "Una questione di principio – sottolinea Umberto Gobbi, che supporta il comitato degli inquilini con l’associazione Diritti per tutti – perché parliamo di cifre modeste, ma che vede contrapposti inquilini Aler contro un colosso”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La guerra delle bollette dell’acqua: “Da 9 anni ci addebitano costi che noi non dobbiamo pagare”

Leggi anche: Bonus bollette del 2026, come risparmiare sui costi di luce, acqua e gas

Leggi anche: Come funzionano le bollette dell'acqua nei nuovi comuni gestiti da Talete

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

MANOVRA DI GUERRA, NON PER I CITTADINI Mentre milioni di famiglie fanno i conti con bollette insostenibili, sanità allo stremo e salari fermi, il Governo fa una scelta chiarissima: più soldi e poteri all’industria delle armi ampliamento di basi, progra - facebook.com facebook