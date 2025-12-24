la guardia di finanza controlli intensificati un evasore ogni 2 giorni nel mirino il turismo

La Guardia di Finanza intensifica i controlli, con un evasore ogni due giorni, concentrandosi sul settore turistico. L’attività si focalizza sulla lotta all’evasione fiscale, alla criminalità economico-finanziaria e al contrasto del commercio illecito, con sequestri di prodotti contraffatti e tutela del mercato. Queste azioni mirano a garantire trasparenza, correttezza e sicurezza nell’economia nazionale.

Contrasto all’evasione fiscale, monitoraggio della spesa pubblica e dell’utilizzo dei fondi pubblici, contrasto alla criminalità economico-finanziaria che spazzia dal traffico di sostanza stupefacenti alla dilagazione del contraffatto, 90mila i prodotti sequestrati, che minaccia libero mercato e concorrenza. Sono le linee di azione su cui si è mossa l’attività della Guardia di finanza dell’Umbria nel corso dell’ultimo anno. Attività che ha portato all’individuazione di centonovanta evasori totali, 160 lavoratori in nero e 80 irregolari. E ancora, sempre nell’ambito del contrasto a evasione, elusione e frodi, sono state 700 gli accertamenti effettuati, con una particolare intensificazione nei settori vitivinicoli, olivicolo e del tabacco, in linea con la vocazione della regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

